Предложения с устойчивыми выражениями ни пуха ни пера ,ни с того ни с сего,ни там н?? сям куда ни шло,что ни говори,во что бы то ни стало.

Гость: Гость:

1. Перед турниром мне пожелали: ,,ни пуха, ни пера 2. Нас заставили пойти убираться ни с того ни с сего 3.С морозом ещё можно мириться, куда ни шло, но представьте себе, на полдороге вдруг поднялась метель. (А. П. Чехов) 4 Я отошел от них в сторону – и решился во что бы то ни стало собственными глазами увидать Мартына Петровича... ( И. Тургенев) 5 И он никак не мог постичь, зачем надо этому человеку во что бы то ни стало посадить его, Веньку, на три года в тюрьму? 9 В. Шукшин) Я советовал бы вам во что бы то ни стало прочитать эту книгу. Однако ни там ни сям не получил никакого ответа. "Ни пуха ни пера", - пожелал он и затерялся в толпе. Внук попросил дедушку пожелать ему ни пуха ни пера и пошел в школу.