Предметы мужского рода с окончанием на я
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Предметы мужского рода с окончанием на я
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Это предметы:дядя(на -я только одно слово) на -а:мужчина,дедушка,юноша,папа
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