Предположите, для стран с какими политическими режимами наиболее характерны фиктивные конституции. Свое мнение обоснуйте.
Разное
Предположите, для стран с какими политическими режимами наиболее характерны фиктивные конституции. Свое мнение обоснуйте.
Ответ(ы):
Гость:
Фиктивные Конституции присущи тоталитарному и авторитарному режимам, так как эти режимы предполагают главенство партии, группы людей или 1 человека, также при этих режимах происходит контроль жизни граждан.
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