Предположите, какие экономические и политические выгоды несло России прочное закрепление на берегах Черного моря?Пожалуйста, развернуто и полно, я без учебника не могу найти ответ на вопрос и интернет прорыла уже вес...

Предположите, какие экономические и политические выгоды несло России прочное закрепление на берегах Черного моря?Пожалуйста, развернуто и полно, я без учебника не могу найти ответ на вопрос и интернет прорыла уже весь..

Выход к морю всегда является хорошим толчком для экономики и политики. это и торговля и война ,в случае чего. Кроме того ,если у страны есть выход к морю, она в глазах других стран является более экономически стабильной и выгодной. а там где экономический рост, там и политический, закрепление политических позиций