Предпосылкой возникновения Ч Дарвина являются полезность признака для следующего объекта а-эволюционное учение Ж Б Ламарка -Труды К Линнея в-успехи естественных наук 18-19 веках г-труды А.Уоллеса
Биология
Предпосылкой возникновения Ч Дарвина являются полезность признака для следующего объекта а-эволюционное учение Ж Б Ламарка -Труды К Линнея в-успехи естественных наук 18-19 веках г-труды А.Уоллеса
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Гость:
Дарвин- естественный отбор Линней-систематику животных
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