Представить 2^60 в виде степени с основанием: 1) 16, 2) 32
Алгебра
Представить 2^60 в виде степени с основанием: 1) 16, 2) 32
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16=2^4, то есть 16^15 (60/4) 32=2^5, то есть 32^12
Гость:
1) 2⁶⁰ = (2⁴)¹⁵= 16¹⁵ 2) 2⁶⁰ = (2⁵)¹²= 32¹²
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