Представить, что вы испытали землетрясение. Напишите краткий отчёт для газеты, на основании своего опыта. (80 слов)

Гость: Гость:

Это было безумно неожиданно и одновременно страшно! Всё произошло около полудня. Я шел по привычной мне дороге в сторону дома, как вдруг земля под ногами начала колебаться. Меня пошатнуло. Я сначала подумал-утомился,перегрелся. Вдруг снова! На этот раз удар,исходящий из под земли был сильнее! Это замечал не только я. Толпа людей начала паниковать: кричать и хаотично бегать, не зная что им делать. Я понял-это землетрясение. Сразу же вспомнил уроки ОБЖ. Убежав подальше от зданий, я оказался на школьном стадионе. Было еще несколько толчков, такой же силы как и последний раз. Но я оставался на месте. К счастью никто не пострадал, лишь старая трансформаторная будка перекосилась на левый бок