Представители каких социальных групп поддерживали Реформацию в первую очередь и почему? Среди каких социальных групп было больше противников Реформации и почему?
История
Представители каких социальных групп поддерживали Реформацию в первую очередь и почему? Среди каких социальных групп было больше противников Реформации и почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поддерживали Р представители буржуазии, так как стремились отстранить от власти церковь и подчинить её себе. Противниками была церковь, не желавшая терять своё былое могщество
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