Представители каких социальных групп поддерживали Реформацию в первую очередь и почему? Среди каких социальных групп было больше противников Реформации и почему?

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Представители каких социальных групп поддерживали Реформацию в первую очередь и почему? Среди каких социальных групп было больше противников Реформации и почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поддерживали Р представители буржуазии, так как стремились отстранить от власти церковь и подчинить её себе. Противниками была церковь, не желавшая терять своё былое могщество
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