Представители какого из либеральных течений: славянофилы или западники, подверглись большей опале со стороны царский властей и почему?

История
Представители какого из либеральных течений: славянофилы или западники, подверглись большей опале со стороны царский властей и почему?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Либералы они делятся на западников и славянофилов. Западники:представители:Грановский,Соловьёв,Ковелик,Анненков,Боткин,Тургеньев.Славянофилы:представители: братья Аксаковы,Хомяков.Идеи:Западники выступали за ликвидацию крепостного права,а славянофилы отстаивали идею самобытности каждого народа,в том числе и русского. Революционеры:народники 70-х г. отрицали государственность, политическую борьбу, верили в возможность радикальной революции в ближайшем будущем.Революционное народничество разделялось на три основных направления: бунтарское, пропагандистское и заговорщицкое.Революционное движение: организован кружок Сунюрова,кружок Бунташевича-Петраневского.народная революция ,основная движ.сила крестьянтва,переход социализма через крестьянскую общину.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Написати твір-роздум "Справжній друг,хто він?"(7-9 речень) Склад твору: 1.Теза 2.Дока?? 3.Висновок.
Ответить
Окружающий мир
Почему в Архангельске стоит памятник Петру первому
Ответить
Математика
Чается уравнением когда от мотка провода отрезали 159 сантиметров осталось 841 сант??метра Какой длины был провод
Ответить
Математика
На весах лежат апельсин и яблоко весы показывают 570 грамм Если положить на весы Ещ?? один апельсин то весы покажут 920 грамм Какова масса яблока?
Ответить
Русский язык
5 предложений со словами календарь ,беседа
Ответить