Представители какого из либеральных течений: славянофилы или западники, подверглись большей опале со стороны царский властей и почему?

Гость: Гость:

Либералы они делятся на западников и славянофилов. Западники:представители:Грановский,Соловьёв,Ковелик,Анненков,Боткин,Тургеньев.Славянофилы:представители: братья Аксаковы,Хомяков.Идеи:Западники выступали за ликвидацию крепостного права,а славянофилы отстаивали идею самобытности каждого народа,в том числе и русского. Революционеры:народники 70-х г. отрицали государственность, политическую борьбу, верили в возможность радикальной революции в ближайшем будущем.Революционное народничество разделялось на три основных направления: бунтарское, пропагандистское и заговорщицкое.Революционное движение: организован кружок Сунюрова,кружок Бунташевича-Петраневского.народная революция ,основная движ.сила крестьянтва,переход социализма через крестьянскую общину.