Представители какого из либеральных течений: славянофилы или западники, подверглись большей опале со стороны царский властей и почему?
История
Представители какого из либеральных течений: славянофилы или западники, подверглись большей опале со стороны царский властей и почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Либералы они делятся на западников и славянофилов. Западники:представители:Грановский,Соловьёв,Ковелик,Анненков,Боткин,Тургеньев.Славянофилы:представители: братья Аксаковы,Хомяков.Идеи:Западники выступали за ликвидацию крепостного права,а славянофилы отстаивали идею самобытности каждого народа,в том числе и русского. Революционеры:народники 70-х г. отрицали государственность, политическую борьбу, верили в возможность радикальной революции в ближайшем будущем.Революционное народничество разделялось на три основных направления: бунтарское, пропагандистское и заговорщицкое.Революционное движение: организован кружок Сунюрова,кружок Бунташевича-Петраневского.народная революция ,основная движ.сила крестьянтва,переход социализма через крестьянскую общину.
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