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Представить дробь 15/24 в виде дроби со знаменателем 8
Представить дробь 15/24 в виде дроби со знаменателем 8
Ответ(ы):
Ответил Гость:
15/24=3/8............
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