Представить в виде обыкновенной дроби : -1,(14)

Представить в виде обыкновенной дроби : -1,(14)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
- 1,(14) = - (114 - 1)/99 = - 113/99 = - 1 целая 14/99
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