Представьте числа и в виде периодических дробей. запишите приближенные значения ??анных чисел, округлив периодические дроби до сотых.

Математика
Представьте числа и в виде периодических дробей. запишите приближенные значения ??анных чисел, округлив периодические дроби до сотых.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Например 1/3=0,3333....≈0,33 3/7=0,4285714...≈0,43
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