Представьте числа и в виде периодических дробей. запишите приближенные значения ??анных чисел, округлив периодические дроби до сотых.

Математика

Представьте числа и в виде периодических дробей. запишите приближенные значения ??анных чисел, округлив периодические дроби до сотых.

Автор: Гость