Представьте число в виде периодической десятичной дроби а) -45 б) 5 11/20 в) 78/9 г) 105 д) 2 9/50 е) 7/27
Математика
Представьте число в виде периодической десятичной дроби а) -45 б) 5 11/20 в) 78/9 г) 105 д) 2 9/50 е) 7/27
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-45 5 11/20=111/20=5.55 78/9=8.6667 105 2 9/50=109/50=2.18 7/27=0.2593
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