Представьте число в виде периодической десятичной дроби а) -45 б) 5 11/20 в) 78/9 г) 105 д) 2 9/50 е) 7/27

Математика

Представьте число в виде периодической десятичной дроби а) -45 б) 5 11/20 в) 78/9 г) 105 д) 2 9/50 е) 7/27

Автор: Гость