Представьте,что вам довелось учавствовать в завоевательных походах фараонов.Ука??ите стрелками их направления.Отметьте цифрами на карте территории,завоеванные фараонами за пределами Египта.В легенде карты напишите их названия....
История
Представьте,что вам довелось учавствовать в завоевательных походах фараонов.Ука??ите стрелками их направления.Отметьте цифрами на карте территории,завоеванные фараонами за пределами Египта.В легенде карты напишите их названия.Помогите, первый ответ-самый лучший ответ
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