Представьте что вы владелец ресторана! Составьте вашу рекламу своего ресторана! (??ожалуйста помогите!! Напишите пожалуйста на английском!! Правильный хороший ответ поставлю лучшим!!)
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Представьте что вы владелец ресторана! Составьте вашу рекламу своего ресторана! (??ожалуйста помогите!! Напишите пожалуйста на английском!! Правильный хороший ответ поставлю лучшим!!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня пока что 2 варианта: East or West, David's Fast-food is the best! (Восток или Запад, а в Фаст-фуде Дэвида лучше!) Основано на пословице "East or West, home is best". Yummy, yummy, yummy! Put it in my tummy! I like, you like "Chicken rice and peas"! (Ням-ням-ням, как вкусно! Положите мне это прямо в рот! Я люблю, ты любишь "Курица, горох и рис") Основано на детской песенке "Chicken, rice and peas".
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