Представте обыкновенную дробь в виде десятичной и найдите значение выражения г) 12,375:(3/4+0,75). Решите плиз!!!!!

Математика
Представте обыкновенную дробь в виде десятичной и найдите значение выражения г) 12,375:(3/4+0,75). Решите плиз!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12,375 : (3/4 + 0,75) =  12,375 : (0,75 + 0,75) =  12,375 : 1,5 = 8,25
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