Представте обыкновенную дробь в виде десятичной и найдите значение выражения г) 12,375:(3/4+0,75). Решите плиз!!!!!
Математика
Представте обыкновенную дробь в виде десятичной и найдите значение выражения г) 12,375:(3/4+0,75). Решите плиз!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12,375 : (3/4 + 0,75) = 12,375 : (0,75 + 0,75) = 12,375 : 1,5 = 8,25
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
2 вариант В кинотеатре на одном ряду сидят пять девушек. У Саши русый цвет волос. Она работает продавцом. У той девушки, что сидит посередине — кра...
Биология
50 баллов. Здравствуйте) Скажите пожалуйста значение: белка,воздушной камеры, же??тка,скорлупы,подскорлуповая оболочка(птичьего яйца) Заранее...
Информатика
Математика