Представте обыкновенную дробь в виде десятичной и найдите значение выражения г) 12,375:(3/4+0,75). Решите плиз!!!!!

Математика

Представте обыкновенную дробь в виде десятичной и найдите значение выражения г) 12,375:(3/4+0,75). Решите плиз!!!!!

Автор: Гость