Представьте обыкновенную дробь в виде десятичной и выполни действие а)2/3+0,8 б)1,34-4/25 в)2/3:15 г) 9/60*(0,6+3,4) д) (2/5+0,7):11

Математика

Представьте обыкновенную дробь в виде десятичной и выполни действие а)2/3+0,8 б)1,34-4/25 в)2/3:15 г) 9/60*(0,6+3,4) д) (2/5+0,7):11

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