Представьте обыкновенную дробь в виде десятичной и выполни действие а)2/3+0,8 б)1,34-4/25 в)2/3:15 г) 9/60*(0,6+3,4) д) (2/5+0,7):11
Математика
Представьте обыкновенную дробь в виде десятичной и выполни действие а)2/3+0,8 б)1,34-4/25 в)2/3:15 г) 9/60*(0,6+3,4) д) (2/5+0,7):11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)2/3+0,8=0,6+0,8=1,4 б)1,34-4/25=1,34-0.16=1,18 в)2/3:15=0,6:15=0,04 г)9/60*(0,6+3,4)= 0.15*(4,ø)=0,15*4=0,6 д)(2/5+0,7):11= (0,4+0,7): 11=1,1:11=0,1
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