Представьте себе что в один музей принесли древний меч на мече была вырезана надп??сь этим оружием Спартак поражал врагов надпись сделана друзьями Спартака через 2 дня после его гибели в 71 году до Рождества Христова осмотревши...

История

Представьте себе что в один музей принесли древний меч на мече была вырезана надп??сь этим оружием Спартак поражал врагов надпись сделана друзьями Спартака через 2 дня после его гибели в 71 году до Рождества Христова осмотревшие меч ученые знали что вождь восставших рабов по имени Спартак действительно погиб в 71 году до нашей эры несмотря на это они заявили что надпись фальшивая она сделана не друзьями Спартака а много-много лет позже

Автор: Гость