Представьте себе что в один музей принесли древний меч на мече была вырезана надп??сь этим оружием Спартак поражал врагов надпись сделана друзьями Спартака через 2 дня после его гибели в 71 году до Рождества Христова осмотревши...
История
Представьте себе что в один музей принесли древний меч на мече была вырезана надп??сь этим оружием Спартак поражал врагов надпись сделана друзьями Спартака через 2 дня после его гибели в 71 году до Рождества Христова осмотревшие меч ученые знали что вождь восставших рабов по имени Спартак действительно погиб в 71 году до нашей эры несмотря на это они заявили что надпись фальшивая она сделана не друзьями Спартака а много-много лет позже
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надпись была сделана его предками. Я думаю так
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