Представьте себе , что в школе проводится конкурс на темы : шахматный турнир, школьные соревнования .Составьте объявление на одну из этих тем
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Представьте себе , что в школе проводится конкурс на темы : шахматный турнир, школьные соревнования .Составьте объявление на одну из этих тем
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Гость:
Все великие и начинающие конспираторы приглашаются на всешкольный турнир по шахматам! Не забывай, что шахматы - это тоже спорт, только умственный!
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