Представьте себе что вы познакомились с зарубежным сверстником который проявляе?? живой интерес к истории России ее культуре вас порекомендовать прочитать 2-3 произведения русских классиков.Эти книги должны помочь ему получить ...

Литература

Представьте себе что вы познакомились с зарубежным сверстником который проявляе?? живой интерес к истории России ее культуре вас порекомендовать прочитать 2-3 произведения русских классиков.Эти книги должны помочь ему получить наиболее полное представление о России и особенностях национального характера русcкого человека

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