Представьте себе что вы познакомились с зарубежным сверстником который проявляе?? живой интерес к истории России ее культуре вас порекомендовать прочитать 2-3 произведения русских классиков.Эти книги должны помочь ему получить ...
Литература
Представьте себе что вы познакомились с зарубежным сверстником который проявляе?? живой интерес к истории России ее культуре вас порекомендовать прочитать 2-3 произведения русских классиков.Эти книги должны помочь ему получить наиболее полное представление о России и особенностях национального характера русcкого человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Толстой "Война и мир" Шолохов "Судьба человека " В.Быков "Сотников " или "Дожить до рассвета"
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