Представьте себе, что вы впервые приехали в Казахстан и не знаете о казахстанских праздниках. Расспросите друга о том как отмечаются в нашей стране праздники какие из них относятся к национальным, какие к государственным. Назов...

Гость: Гость:

Привет, дорогой друг! Я приехал в Казахстан. Можно у тебя спросить, мог ли ты рассказать мне о национальных и государственных праздниках, пожалуйста .Мой любимый праздник в России Новый Год .Он очень веселый и семейный. Также не может не радовать подарки и поздравления.