Представьте себе, что вы впервые приехали в Казахстан и не знаете о казахстанских праздниках. Расспросите друга о том как отмечаются в нашей стране праздники какие из них относятся к национальным, какие к государственным. Назов...

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Представьте себе, что вы впервые приехали в Казахстан и не знаете о казахстанских праздниках. Расспросите друга о том как отмечаются в нашей стране праздники какие из них относятся к национальным, какие к государственным. Назовите свой любимый праздник и объясните, почему он нравится вам больше всего.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет, дорогой друг! Я приехал в Казахстан. Можно у тебя спросить, мог ли ты рассказать мне о национальных и государственных   праздниках, пожалуйста .Мой любимый праздник в России Новый Год .Он очень веселый  и семейный. Также не может не радовать подарки и поздравления.

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