Представьте себе, что вы впервые приехали в Казахстан и не знаете о казахстанских праздниках. Расспросите друга о том как отмечаются в нашей стране праздники какие из них относятся к национальным, какие к государственным. Назов...
Русский язык
Представьте себе, что вы впервые приехали в Казахстан и не знаете о казахстанских праздниках. Расспросите друга о том как отмечаются в нашей стране праздники какие из них относятся к национальным, какие к государственным. Назовите свой любимый праздник и объясните, почему он нравится вам больше всего.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет, дорогой друг! Я приехал в Казахстан. Можно у тебя спросить, мог ли ты рассказать мне о национальных и государственных праздниках, пожалуйста .Мой любимый праздник в России Новый Год .Он очень веселый и семейный. Также не может не радовать подарки и поздравления.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
Напишите рассказ (сказку). Тема "Жизнь растения от рождения до старости". Используйте следующие понятия: семя,подросток,развитие побегов,цветение,п...