Представьте трехчлен в виде квадрата двучлена: a) x^2 + 2xy + y^2; б) p^2 + 2pq + q^2; в) a^2 + 12a + 36; г) 64 + 16b + b^2; д) 1 - 2z + z^2 е) n^2 + 4n + 4;
Алгебра
Представьте трехчлен в виде квадрата двучлена: a) x^2 + 2xy + y^2; б) p^2 + 2pq + q^2; в) a^2 + 12a + 36; г) 64 + 16b + b^2; д) 1 - 2z + z^2 е) n^2 + 4n + 4;
Ответ(ы):
Гость:
А) (x+y)^2 б) (p+q)^2 в) (a+6)^2 г) (8+b)^2 д) (1-z)^2 е) (n+2)^2
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