представьте в виде десятичной или периодической дроби числа: 1) -17/25 б)16/9 решите уравнение а ) 5,8-0,7х=4,7 б) 1,3/-2,4=у/7,2

Гость: Гость:

1) -17/25 = -0,68 б) 16/9 = 1 целая 7/9 = 1,(7) а) 5,8 - 0,7х = 4,7 б) 1,3/-2,4 = у/7,2 - это пропорция 0,7х = 5,8 - 4,7 -2,4у = 1,3 * 7,2 - свойство пропорции 0,7х = 1,1 -2,4у = 9,36 х = 1,1 : 0,7 у = 9,36 : (-2,4) х = 11/7 у = - 3,9 х = 1 целая 4/7