Представьте в виде многочлена стандартного вида выражение 1) (6x^2-5x+9)-(3x^2+x-7) 2) (5a^2-2a-3)-(2a^2+2a-5) 3) (9y^2-5y+7)-(3y^2+2y-1) 4) (7b^2-4b+2)-(5b^2-3b+7)
Алгебра
Представьте в виде многочлена стандартного вида выражение 1) (6x^2-5x+9)-(3x^2+x-7) 2) (5a^2-2a-3)-(2a^2+2a-5) 3) (9y^2-5y+7)-(3y^2+2y-1) 4) (7b^2-4b+2)-(5b^2-3b+7)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (6х²-5х+9)-(3х²+х-7)=6х²-5х+9-3х²-х+7=6х²-3х²-5х-х+9+7=3х²-6х+16; 2) (5а²-2а-3)-(2а²+2а-5)=5а²-2а-3-2а²-2а+5=5а²-2а²-2а-2а-3+5=3а²-4а+2; 3) (9у²-5у+7)-(3у²+2у-1)=9у²-5у+7-3у²-2у+1=9у²-3у²-5у-2у+7+1=6у²-7у+8; 4) (7в²-4в+2)-(5в²-3в+7)=7в²-4в+3-5в²+3в-7=7в²-5в²-4в+3в+2-7=2в²-в-5;
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