Представьте в виде обыкновенной несократимой дроби следующие десятичные дроби 0.875 0.75 0.035 объясните пж
Математика
Представьте в виде обыкновенной несократимой дроби следующие десятичные дроби 0.875 0.75 0.035 объясните пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,875=875/1000, а теперь надо сокращать до тех пор, пока числитель и знаменатель не будут взаимно простыми числами 875/5 1000=10х10х10=2х2х2х5х5х5 175/5 875=5х5х5х7 35/5 НОД(875;1000)=5х5х5=125 7/7 1 (875:125) /(1000/125)=7/8 все остальные примеры решаются аналогично
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