Представьте в виде обыкновенной несократимой дроби следующие десятичные дроби 0.875 0.75 0.035 объясните пж

Математика
Представьте в виде обыкновенной несократимой дроби следующие десятичные дроби 0.875 0.75 0.035 объясните пж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,875=875/1000, а теперь надо сокращать до тех пор, пока числитель и знаменатель не будут взаимно простыми числами 875/5      1000=10х10х10=2х2х2х5х5х5 175/5         875=5х5х5х7 35/5         НОД(875;1000)=5х5х5=125   7/7   1 (875:125)  /(1000/125)=7/8 все остальные примеры решаются аналогично
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Қыры 1 дм куб қыры 1 см кубтарға бөлінді. Егер осы қыры 1 см кубтарды бірінің үстіне ??ірін қойып, мұнара құрастырсақ, оның биіктігі
Ответить
Математика
Митя и Филлип живут в одном доме : Митя - на шестом этаже, а Филипп - на третьем. Возв??ащаясь из школы домой,Митя проходит 60 ступенек. Сколько ст...
Ответить
Русский язык
Обозначь части речи в предложении. мальчик испугался и сел под большой дуб
Ответить
Математика
Найти значение выражения 2(-8 степень) * 4(-5 степень) : 8(-7 степень)=?
Ответить
Геометрия
Помогите! Пожалуйста! СРОЧНО!!!!!!!
Ответить