Представьте в виде произведения многочленов: 1) a^2-3a-9b-9b^2 2)x^2-5x-10y-4y^2 3) 2b^2-5b-5c-2c^2 4)4a^2+2a-9b^2-3b
Алгебра
Представьте в виде произведения многочленов: 1) a^2-3a-9b-9b^2 2)x^2-5x-10y-4y^2 3) 2b^2-5b-5c-2c^2 4)4a^2+2a-9b^2-3b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) a^2-3a-9b-9b^2=(a²-9b²)-(3a+9b)=(a-3b)(a+3b)-3(a+b)=(a+3b)(a-3b-3) 2)x^2-5x-10y-4y^2=(x²-4y²)-(5x+10y)=(x-2y)(x+2y)-5(x+2y)=(x+2y)(x-2y-5) 3) 2b^2-5b-5c-2c^2=2(b²-c²)-5(b+c)=(b+c)(2b-2c-5) 4)4a^2+2a-9b^2-3b=(2a-3b)(2a+3b+1)
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