Представьте в виде степени выражение: 1)x^12 y^12 2)-125 m^3 n^3 3)32 p^5 q^5 4)1.000.000.000 a^9 b^9 c^9
Математика
Представьте в виде степени выражение: 1)x^12 y^12 2)-125 m^3 n^3 3)32 p^5 q^5 4)1.000.000.000 a^9 b^9 c^9
Ответ(ы) на вопрос:
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1) (xy)^12 2) -(5mn)^3 3) (2pq)^5 4) (10abc)^9
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