Представьте выражение в стандартном для многочлена виде: 1)5b²-4b(0,75b+1); 2)12c⁴-2,5c²(6c²+0,4c-2); 3)7b(4c-b)+4c(c-7b); 4)8a(b-0,5a)-2b(0,5b+3a); 5)2a(5a-2)-5(2a²-a+3); 6)2n(n²-5np+3p²)+5p(2n²-1,2np) РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА...
Алгебра
Представьте выражение в стандартном для многочлена виде: 1)5b²-4b(0,75b+1); 2)12c⁴-2,5c²(6c²+0,4c-2); 3)7b(4c-b)+4c(c-7b); 4)8a(b-0,5a)-2b(0,5b+3a); 5)2a(5a-2)-5(2a²-a+3); 6)2n(n²-5np+3p²)+5p(2n²-1,2np) РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДАМ 45 Б!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)=5b²-3b²-4b=2b²-4b; 2)12с⁴-2,5с²(6с²+0,4с-2с)=12с⁴-15с⁴-с³+5с³=-3с⁴+4с³; 3)=28bc-7b²+4c²-28bc=-7b²+4c²; 4)=8ab-4a²-b²-6ab=-5b²-2ab; 5)=10a²-4a-10а²+5а²-15=5а²-4а-15; 6)2n³-10n²p+6np²+10n²p-6np²=2n³
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