Представьте выражение в стандартном для многочлена виде: 1)5b²-4b(0,75b+1); 2)12c⁴-2,5c²(6c²+0,4c-2); 3)7b(4c-b)+4c(c-7b); 4)8a(b-0,5a)-2b(0,5b+3a); 5)2a(5a-2)-5(2a²-a+3); 6)2n(n²-5np+3p²)+5p(2n²-1,2np) РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА...

Алгебра

Представьте выражение в стандартном для многочлена виде: 1)5b²-4b(0,75b+1); 2)12c⁴-2,5c²(6c²+0,4c-2); 3)7b(4c-b)+4c(c-7b); 4)8a(b-0,5a)-2b(0,5b+3a); 5)2a(5a-2)-5(2a²-a+3); 6)2n(n²-5np+3p²)+5p(2n²-1,2np) РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДАМ 45 Б!!!

Автор: Гость