Представьте выражение в виде степени: х(в пятой степени)*х(в восьмой степени) м(4степень):м (а(5 степень)13 т3*т4/т5(т 3 и 4 вверху)ВСё дробью (б7)3:(б5)4 н2*(н3)4/н7 (н7 внизу,всё дробью)

Математика

Представьте выражение в виде степени: х(в пятой степени)*х(в восьмой степени) м(4степень):м (а(5 степень)13 т3*т4/т5(т 3 и 4 вверху)ВСё дробью (б7)3:(б5)4 н2*(н3)4/н7 (н7 внизу,всё дробью)

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