Представь что тебе нужно продать товар как ты будешь зазывать покупателей как сочинить свою рекламу??мне вот надо что нибудь на подобие "булавки иголки стальные приколки"
Представь что тебе нужно продать товар как ты будешь зазывать покупателей как сочинить свою рекламу??мне вот надо что нибудь на подобие "булавки иголки стальные приколки"
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Например в стихотворной форме: ай да иголки , ай да булавки! не найдешь прекрасней в любой другой хорошей лавке! иголками моими полотно сшить- и не надо средь тканей ворошить: каждая прекрасна: тут зеленая, там красна!