Представь себя композитором ,сочини свои мелодии на стихи русских поэтов .определи характер звучания музыки ,ее жанр ,форму средства выразительности:лад,регистр,темп,динамику, штрихи и другое А. пушкин А. фет К. бальм...
Представь себя композитором ,сочини свои мелодии на стихи русских поэтов .определи характер звучания музыки ,ее жанр ,форму средства выразительности:лад,регистр,темп,динамику, штрихи и другое А. пушкин А. фет К. бальмонт.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
За весной, красой природы, Лето знойное пройдет - И туман и непогоды Осень поздняя несет... ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ал ла ла А .Пушкин