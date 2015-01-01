Представь,что ты дрессировщик слонов в цирке.В твоей группе три взрослых слона и слонёнок 10 лет.Вы отправляетесь на неделю выступать в другой город.П одсчитай,сколько запасов корма надо взять с собой.Запиши решение и...
Представь,что ты дрессировщик слонов в цирке.В твоей группе три взрослых слона и слонёнок 10 лет.Вы отправляетесь на неделю выступать в другой город.П одсчитай,сколько запасов корма надо взять с собой.Запиши решение и ответ. Помогите!Пожалуйста!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 300*3=900(кг) корма на 1 день 3 слонам 2) 900*7=6300(кг) травы 3 слона за 1 неделю 3)300:2=150(кг) съедает слонёнок за 1 день 4)150*7=1500(кг) 1 слоненок за 7 дней 5)6300+1500=7800(кг) корма Ответ: 7800 кг корма потребуется. Я точно не знаю правильно или нет)))