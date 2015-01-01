Представь,что ты дрессировщик слонов в цирке.В твоей группе три взрослых слона и слонёнок 10 лет.Вы отправляетесь на неделю выступать в другой город.П одсчитай,сколько запасов корма надо взять с собой.Запиши решение и ответ. Помогите!Пожалуйста!