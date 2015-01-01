Представь,что ты дрессировщик слонов в цирке.В твоей группе три взрослых слона и слонёнок 10 лет.Вы отправляетесь на неделю выступать в другой город.П одсчитай,сколько запасов корма надо взять с собой.Запиши решение и...

Представь,что ты дрессировщик слонов в цирке.В твоей группе три взрослых слона и слонёнок 10 лет.Вы отправляетесь на неделю выступать в другой город.П одсчитай,сколько запасов корма надо взять с собой.Запиши решение и ответ. Помогите!Пожалуйста!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1) 300*3=900(кг) корма на 1 день 3 слонам                                                       2) 900*7=6300(кг) травы 3 слона за 1 неделю                                                   3)300:2=150(кг) съедает слонёнок за 1 день                                                     4)150*7=1500(кг) 1 слоненок за 7 дней                                                              5)6300+1500=7800(кг) корма                                                                            Ответ: 7800 кг корма потребуется.                                                                  Я точно не знаю правильно или нет)))
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