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Представьте 0,8 в оптимальном виде
Представьте 0,8 в оптимальном виде
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Оптимальные числа, это числа подведенные до 10 и поставленные в определённую степень. Так что ответ правильный.
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