Представьте, что к вам в руки попал лист бумаги, текст на котором залит чернилами. Единственное, что на нём читается, - это сочетание букв "ему", поле которых стоит точка. Что это может быть за слово - какой части ре...

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Представьте, что к вам в руки попал лист бумаги, текст на котором залит чернилами. Единственное, что на нём читается, - это сочетание букв "ему", поле которых стоит точка. Что это может быть за слово - какой части речи, в какой форме? Предложите как можно больше версий.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Возможно , это местоимение "ему" , создатель письма просит что-то и т. д. Может это прилагательное с окончанием "ему". Например , свежему. По этому слову можно определить о чём идёт речь , свежая может быть еда , продукты или свежая погода.
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