Представьте, что к вам в руки попал лист бумаги, текст на котором залит чернилами. Единственное, что на нём читается, - это сочетание букв "ему", поле которых стоит точка. Что это может быть за слово - какой части ре...

Разное

Представьте, что к вам в руки попал лист бумаги, текст на котором залит чернилами. Единственное, что на нём читается, - это сочетание букв "ему", поле которых стоит точка. Что это может быть за слово - какой части речи, в какой форме? Предложите как можно больше версий.

Автор: Гость