Представьте, что вы получили право направить в Общественную палату РФ трёх представителей . Кого бы вы предложили? Свой выбор обоснуйте!!!
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Представьте, что вы получили право направить в Общественную палату РФ трёх представителей . Кого бы вы предложили? Свой выбор обоснуйте!!!
Ответ(ы):
Гость:
1. Ребёнку, больным раком. Так как это маленькое существо, не успеет познать красоту этого мира сделать добрых дел, порадовать родитеителей и на конец, увидеть нормальную жизнь, послать надо его 2.Матери-Героине Второго человека,которого я пошлю Женщину, которая воспитала и родила хотя-бы 5-ых детей. Она заслужила это непосильным трудом. Родить, выкормить, выучить, вырастить и на ноги поставить- НЕЛЕГКО! 3.Ветерану ВОВ. Благодаря Ему/ Ей живём мы. Этот человек был готов отдать жизнь за своих и также за чужих людей! Но за эти подвиги получает несчастные копейки. Нужно уважать Ветеранов. Я считаю, что именно этих представителей и нужно послать туда!
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