Представьте что вы путешествуете по Китаю.Напишите письмо другу о своих впечатлениях.Раскройте письме особенности природы жизни быта страны.

Близкому другу Андрею. Вот уже прошло неделю. Xотя тут в Китае красиво ,но я соскучился по своему городу.Китай-развитая страна.Вовсюду находятся заводы.Из-за того что в городе много их,мы решили побыть в деревне.Тут очень красиво.Чистый воздух и светлое небо.Тут растут странные деревья ,которых вижу впервые .Но они зато красивые и высокие. Природа Китая очень очеровательное.Тут мужчины со своими семьями сажают деревья, охраняют природу .В деревне всё зеленое.Население используют растение как лекарство.Поэтому некоторые из них собирав лекарственные травы продают их. Тут очеь жарко и погода не похожа на нашу. Из-за того что тут жарко население носят в голову дравесные шляпи.Я тоже купил такого.Когда я выйду на улицу ,одену эту шляпу и взяв с собой телефон снимаю интересные вещи,которые нравятся мне. В Китае ест интересные места для путишествие.Если ты тоже придешь в Китай для путешествие,то никогда несожелеешь об этом.