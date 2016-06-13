Представьте себе что вы собираете сыр для бутербродов который нужно взять с собой на туристический слет. Вам поручили купить самый не жирный сыр. В таблице указаны массы име ющихся в магазине упаковок с разным содержа...

Представьте себе что вы собираете сыр для бутербродов который нужно взять с собой на туристический слет. Вам поручили купить самый не жирный сыр. В таблице указаны массы име ющихся в магазине упаковок с разным содержанием жира. Масса упаковки в граммах 100 150 200 500 Масса жира в упаковке 40 45 100 125 Какой сыр вы купите?