Представьте себе,что вы-ведущий конкурса "Народная песня",Подготовьте к публичному выступлению в начале конкурса .Применяйте самые различные доказател ьства,но при этом не будьте категоричны.Каким призывом можно закон...
Представьте себе,что вы-ведущий конкурса "Народная песня",Подготовьте к публичному выступлению в начале конкурса .Применяйте самые различные доказател ьства,но при этом не будьте категоричны.Каким призывом можно закончить ваше выступление?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ну вот и подошел к концу наш замечательный народный конкурс и сейчас мы объявим итоги!)