Представьте в стандартном виде многочлен: 2aa+a-3a-a. ,3xx+3xx-5xx-5xx

Представьте в стандартном виде многочлен: 2aa+a-3a-a. ,3xx+3xx-5xx-5xx

Ответ(ы):

Ответил Гость:
=2а^2-3a^3-a=-3a^3+2a^2-a Второе =3x^5+3x^4-5x^5-5x^3=-2x^5+3x^4-5x^3
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