Представьте в виде суммы двух простых слагаемых число: 7,10, 18, 24. Помогите пж!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Простые числа - это натуральные числа, которые имеют только два разных делителя (единицу и само число). 7 = 2 + 5 числа 2 и 5 - простые слагаемые 10 = 3 + 7 числа 3 и 7 - простые слагаемые 18 = 7 + 11 числа 7 и 11 - простые слагаемые 24 = 11 + 13 числа 11 и 13 - простые слагаемые