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представьте в виде суммы или разности выражение: а) 2sinacos3a (a-альфа)
представьте в виде суммы или разности выражение: а) 2sinacos3a (a-альфа)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2*1/2(sin(-2a)+sin4a)=sin4a-sin2a
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