Представьте в виде суммы разрядных слагаемых: 8 сотен а десятков 3 единиц

Представьте в виде суммы разрядных слагаемых: 8 сотен а десятков 3 единиц

Ответ(ы):

Ответил Гость:
8умножить100+а умножить10+3
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