Представьте выражение в иже квадрата одночлена : 1) 361m(в 6 степени)n (в 30 степени). 2) 9/25а (в 26 степени) b (в 14 степени) Пожалуйста, нужно срочно. Заранее спасибо

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Представьте выражение в иже квадрата одночлена : 1) 361m(в 6 степени)n (в 30 степени). 2) 9/25а (в 26 степени) b (в 14 степени) Пожалуйста, нужно срочно. Заранее спасибо

Автор: Гость