Представьте,что мама принесла из магазина овощи и поручила вам приготовить из них салат.Что вы булете делать сначаоа,потом после этого?Составьте повес твовательный текст на тему @lt;lt;Как приготовить салат gt;gt;.Нач...

Представьте,что мама принесла из магазина овощи и поручила вам приготовить из них салат.Что вы булете делать сначаоа,потом после этого?Составьте повес твовательный текст на тему @lt;lt;Как приготовить салат gt;gt;.Начните так.lt;lt;Мне поручили приготовить салат..Сначала я вымыл(а) овощиПотом...gt;gt; Помогите пожалуйста составить нам текст я вас оччень прошу

Мне поручили приготовить салат... Сначала я вымыл(а) овощи. Потом порезал, залил сменой, соль посыпал, травы накидал. А потом принился есть как пологается! Пришла мама спрашивает: Ты салат сделал?- Да.-а Где он- У меня в животе.