ПРЕОБРАЗУЙ В МНОГОЧЛЕН а)5у(3у-2)-(у-1)(у+1) Б)(d-8)(d+4)+(d-5) во второй степени. В)6(c+d) во вт??рой степени-12cd
Алгебра
ПРЕОБРАЗУЙ В МНОГОЧЛЕН а)5у(3у-2)-(у-1)(у+1) Б)(d-8)(d+4)+(d-5) во второй степени. В)6(c+d) во вт??рой степени-12cd
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15у^2-10у-у^2+1=14у^2-10у+1 d^2+4d-8d-32+d-5=d^2-3d-37 6c^2+12cd+6d^2-12cd=6c^2+6c^2
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