ПРЕОБРАЗУЙ В МНОГОЧЛЕН а)5у(3у-2)-(у-1)(у+1) Б)(d-8)(d+4)+(d-5) во второй степени. В)6(c+d) во вт??рой степени-12cd

Алгебра

ПРЕОБРАЗУЙ В МНОГОЧЛЕН а)5у(3у-2)-(у-1)(у+1) Б)(d-8)(d+4)+(d-5) во второй степени. В)6(c+d) во вт??рой степени-12cd

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