Преобразуйте десятичные дроби в обыкновеные и вычислите 0,8-5/7 0,36+8/15 7целых 7/8-3,18 4,75-2целых 9/16
Математика
Преобразуйте десятичные дроби в обыкновеные и вычислите 0,8-5/7 0,36+8/15 7целых 7/8-3,18 4,75-2целых 9/16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8/10-5/7= 4/5-5/7=(4×7-5×5)/35=3/35 9/25+8/15=(9×3+8×5)/75=67/75
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