Преобразуйте предложения так, чтобы глагол был употреблён в страдательном залоге: 1. Electric motors, geared turbines drive slower speed alternators. 2. An alternator supplies the maximum curtent.

Английский язык

Преобразуйте предложения так, чтобы глагол был употреблён в страдательном залоге: 1. Electric motors, geared turbines drive slower speed alternators. 2. An alternator supplies the maximum curtent.

Автор: Гость