Преобразуйте предложения так, чтобы глагол был употреблён в страдательном залоге: 1. Electric motors, geared turbines drive slower speed alternators. 2. An alternator supplies the maximum curtent.

Английский язык
Преобразуйте предложения так, чтобы глагол был употреблён в страдательном залоге: 1. Electric motors, geared turbines drive slower speed alternators. 2. An alternator supplies the maximum curtent.
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