Преобразуйте в многочлен: (а^3-6а)^2 Разложите на множители:(3-с)^2-(4+с)^2 Упрстите выр??жение: а)(b-8)^2-b(4+b) б)(x+y)(x-y)-(3y^2-x^2) Решите уравнение: 36 - (6-x)^2=(2,5-x)
Алгебра
Преобразуйте в многочлен: (а^3-6а)^2 Разложите на множители:(3-с)^2-(4+с)^2 Упрстите выр??жение: а)(b-8)^2-b(4+b) б)(x+y)(x-y)-(3y^2-x^2) Решите уравнение: 36 - (6-x)^2=(2,5-x)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри на фото. а последнюю задачу ты кажется не до конца написал.
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