Преобразуйте в многочлен: а) (4х2+х)*4х-4х2-7 б) 2m2-m(2m-5n)-n(2m-n) в) 6х2-5х(-х+2у)+4х(2,5у-3х) г) 2m2*(-3n2)+5n2*m-6mn2 + 6m2*n2

Алгебра
Преобразуйте в многочлен: а) (4х2+х)*4х-4х2-7 б) 2m2-m(2m-5n)-n(2m-n) в) 6х2-5х(-х+2у)+4х(2,5у-3х) г) 2m2*(-3n2)+5n2*m-6mn2 + 6m2*n2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) 16x^2+4x^2-4x^2-7=16x^3-7 б)2m^2-2m^2-5nm-2mn-n^2=-5nm-2mn-n^2 в)6x^2+5x^2-10xy+10xy-12x^2=-1x^2 г)-6m^2n^2+5n^2m-6mn^2+6m^2n^2=5n^2m-6mn^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить (отдам 40 баллов) сам не понимаю (p.s дети младше 16-ти не писать)
Ответить
Математика
Выполнить действия (6 8/15 - 1 7/20) ÷ (2,8 + 0,2)
Ответить
Русский язык
Слова с корнем зелен на придлог
Ответить
Математика
Сколько будет 13 часов 20 минут минус 1 час 40 минут
Ответить
Математика
17/81 = у/72 Помогите :)
Ответить