Преобразуйте в многочлен: а) (4х2+х)*4х-4х2-7 б) 2m2-m(2m-5n)-n(2m-n) в) 6х2-5х(-х+2у)+4х(2,5у-3х) г) 2m2*(-3n2)+5n2*m-6mn2 + 6m2*n2

Алгебра

Преобразуйте в многочлен: а) (4х2+х)*4х-4х2-7 б) 2m2-m(2m-5n)-n(2m-n) в) 6х2-5х(-х+2у)+4х(2,5у-3х) г) 2m2*(-3n2)+5n2*m-6mn2 + 6m2*n2

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