Преобразуйте в многочлен: а) (4х2+х)*4х-4х2-7 б) 2m2-m(2m-5n)-n(2m-n) в) 6х2-5х(-х+2у)+4х(2,5у-3х) г) 2m2*(-3n2)+5n2*m-6mn2 + 6m2*n2
Алгебра
Преобразуйте в многочлен: а) (4х2+х)*4х-4х2-7 б) 2m2-m(2m-5n)-n(2m-n) в) 6х2-5х(-х+2у)+4х(2,5у-3х) г) 2m2*(-3n2)+5n2*m-6mn2 + 6m2*n2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) 16x^2+4x^2-4x^2-7=16x^3-7 б)2m^2-2m^2-5nm-2mn-n^2=-5nm-2mn-n^2 в)6x^2+5x^2-10xy+10xy-12x^2=-1x^2 г)-6m^2n^2+5n^2m-6mn^2+6m^2n^2=5n^2m-6mn^2
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