Преобразуите в многочлен стандартного вида: а) (x + 4y)(4y x); б) 2t(t + 8) (t 6)*2

Преобразуите в многочлен стандартного вида: а) (x + 4y)(4y x); б) 2t(t + 8) (t 6)*2

Ответ(ы):

Ответил Гость:
А) x(2) - 16y(2) б) 3t + 16 - 2t + 12 =t+28
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